Iran Trump | Se Teheran vuole ci chiami

Da lapresse.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso, senza risultati concreti finora. Le discussioni sono ferme e non ci sono avances ufficiali. Recentemente, un rappresentante statunitense ha dichiarato che Teheran può contattare gli Stati Uniti se desidera riprendere il dialogo. La situazione resta tesa e senza un accordo definitivo, mentre le parti continuano a mantenere una posizione di attesa.

Restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero scongiurare la ripresa del conflitto. Al momento, dopo che Donald Trump ha annunciato di aver cancellato la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, l’ipotesi di un nuovo round di colloqui diretti appare remota. Il presidente degli Stati Uniti, tuttavia, non chiude la porta a Teheran e ribadisce di non avere fretta di raggiungere un accordo. Il tycoon esclude prossimi viaggi in Pakistan della delegazione Usa, “si tratta di ore e ore di volo”, ma se “vogliono parlare, possono venire da noi o chiamarci. C’è il telefono”, ha detto in un’intervista rilasciata domenica al programma “The Sunday Briefing” di Fox News Channel.🔗 Leggi su Lapresse.it

iran trump se teheran vuole ci chiami
© Lapresse.it - Iran, Trump: "Se Teheran vuole ci chiami"

Iran, Trump: stiamo trattando. Ma Teheran smentisce

Video Iran, Trump: stiamo trattando. Ma Teheran smentisce

Notizie correlate

Trump annulla il viaggio in Pakistan dei negoziatori: "Se l'Iran vuole parlare, mi chiami"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato il viaggio in Pakistan degli emissari statunitensi per i colloqui sul cessate il fuoco in...

Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti"Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: L'accordo verrà firmato domani; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump: Se l'Iran non accetta l'accordo lo distruggiamo. Catturata nave di Teheran che forzava il blocco nel Golfo; Trump: Papa deve capire, Iran può colpire anche Italia. Ottimismo sui negoziati: Accordo vicino con Teheran.

iran trump se teheranIran, Trump: Incontro con leadership Teheran? Non ho problemi se lo voglionoIl presidente Usa: Abbiamo idee chiare su chi guida il Paese, stiamo negoziando con le persone giuste Donald Trump è convinto che domani sera in Pakistan sarà firmato l'accordo con l'Iran come ha ... adnkronos.com

iran trump se teheranGuerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missiliI piani nucleari e le capacità militari dell'Iran, ma anche le sue alleanze internazionali, le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l'economia e il controllo dello Stretto di Hormuz. Sono que ... tg24.sky.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.