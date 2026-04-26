I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso, senza risultati concreti finora. Le discussioni sono ferme e non ci sono avances ufficiali. Recentemente, un rappresentante statunitense ha dichiarato che Teheran può contattare gli Stati Uniti se desidera riprendere il dialogo. La situazione resta tesa e senza un accordo definitivo, mentre le parti continuano a mantenere una posizione di attesa.

Restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero scongiurare la ripresa del conflitto. Al momento, dopo che Donald Trump ha annunciato di aver cancellato la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, l’ipotesi di un nuovo round di colloqui diretti appare remota. Il presidente degli Stati Uniti, tuttavia, non chiude la porta a Teheran e ribadisce di non avere fretta di raggiungere un accordo. Il tycoon esclude prossimi viaggi in Pakistan della delegazione Usa, “si tratta di ore e ore di volo”, ma se “vogliono parlare, possono venire da noi o chiamarci. C’è il telefono”, ha detto in un’intervista rilasciata domenica al programma “The Sunday Briefing” di Fox News Channel.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Se Teheran vuole ci chiami"

Iran, Trump: stiamo trattando. Ma Teheran smentisce

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