Donald Trump ha detto che l’Iran vuole un accordo, ma avverte che se non si trova un’intesa le conseguenze saranno pesanti. Gli Stati Uniti hanno appena avuto colloqui positivi con Teheran, durante un incontro venerdì 6 febbraio in Oman. La situazione resta tesa e ancora tutto da capire.

Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran. Le delegazioni dei due Paesi si sono incontrate venerdì 6 febbraio in Oman. Secondo i media ci sarebbe stato anche un incontro diretto fra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, l’inviato speciale di Washington Steve Witkoff e il genero del presidente Usa Jared Kushne r. “Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l’Iran voglia davvero raggiungere un accordo, come dovrebbe. L’ultima volta hanno deciso di non farlo ma penso che ora la pensino diversamente”, ha detto Trump parlando con i giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti"

Approfondimenti su Iran Us

La tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta.

In Iran, le proteste proseguono da sedici giorni, segnate da un’intensa repressione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Ultime notizie su Iran Us

Argomenti discussi: Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; Trump minaccia l'Iran: La nostra Armata è pronta. Le 3 richieste a Teheran (e nessuna riguarda il massacro degli oppositori); Teheran ora vuole negoziare con Washington. Usa: pronti a un incontro per un accordo; Iran, Trump: Teheran vuole l'accordo. Ma l'attacco degli Stati Uniti è sempre più vicino.

Iran, Trump: Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimanaTrump afferma che l’Iran vuole un accordo e annuncia nuovi colloqui. Possibili dazi fino al 25% per i Paesi che continuano a commerciare con Teheran ... adnkronos.com

Trump: «L'Iran vuole un accordo ma se non lo raggiunge le conseguenze saranno pesanti»(LaPresse) Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l'Iran. Le delegazioni dei due Paesi si sono incontrate venerdì 6 febbraio in Oman. Secondo i media ci sarebbe ... video.corriere.it

MEDIO ORIENTE | "Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo, abbiamo avuto colloqui molto positivi". Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Mar-a-Lago in Florida. #ANSA facebook

#Tg2000, #6febbraio 2026 – ore 12 #DecretoSicurezza #Piantedosi #Iran #Trump #USA #Oman #Ucraina #Russia #Kiev #Gaza #Hamas #Israele #Maltempo #Cortina #OlimpiadiInvernali #MilanoCortina2026 #Mattarella #TV2000 @tg2000it x.com