Trump avverte l’Iran | Sto valutando un attacco limitato Teheran | Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorni
Donald Trump ha dichiarato di valutare un attacco limitato contro l’Iran, dopo aver detto di “poterlo considerare”. La notizia arriva mentre Teheran annuncia di avere una bozza di accordo pronta entro pochi giorni, con negoziati che procedono rapidamente. Il presidente americano ha parlato durante un evento alla Casa Bianca, lasciando intendere che la decisione potrebbe essere presa a breve. La situazione resta tesa tra i due paesi.
“Credo di poter dire che ci sto pensando”. Con queste parole Donald Trump, rispondendo ai giornalisti durante un evento alla Casa Bianca, conferma le indiscrezioni del Wall Street Journal. Il presidente Usa sta considerando la proposta di un attacco preliminare limitato contro l’ Iran per costringere Teheran ad accettare la richiesta americana per un accordo sul nuclear e. L’attacco, secondo il quotidiano, avrebbe come obiettivi siti militari o del governo. Se il presidente dovesse approvare una operazione militare di questo tipo, i raid potrebbero iniziare nel giro di qualche giorno. In una seconda fase gli Stati Uniti potrebbero poi estendere la portata degli attacchi, per includere obiettivi del regime.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
