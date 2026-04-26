Iran Teheran | No a negoziati con gli Usa sotto pressione e minacce – la diretta

Il governo iraniano ha dichiarato di non voler partecipare a negoziati con gli Stati Uniti se vengono portati avanti con pressioni o minacce. La comunicazione è arrivata dal presidente, che ha ribadito la posizione del paese rispetto a eventuali accordi. La dichiarazione è stata fatta in un momento di tensione tra le parti, senza dettagli su eventuali prossimi incontri o mediazioni internazionali.

L’ Iran “non intende impegnarsi in negoziati sotto pressione e minacce “. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un colloquio telefonico con il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif per “discutere gli ultimi sviluppi regionali, i negoziati con gli Usa e le questioni relative al cessate il fuoco”. Durante la conversazione, riporta l’agenzia Mehr, Pezeshkian “ha criticato le continue violazioni e il comportamento coercitivo degli Stati Uniti sia durante i negoziati sia nel periodo del cessate il fuoco”. Il presidente iraniano “ha affermato che le azioni relative alle cosiddette restrizioni marittime imposte da Washington contro l’Iran costituiscono una chiara violazione degli accordi sul cessate il fuoco e non sono in linea con la Carta delle Nazioni Unite.🔗 Leggi su Lapresse.it

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