Iran Pezeshkian | Pronti a negoziati con Usa se c’è un’atmosfera senza minacce – La diretta

Da lapresse.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, ma solo se l’atmosfera sarà tranquilla e senza minacce. Il presidente Pezeshkian ha confermato che il governo è pronto a sedersi a un tavolo con Washington, a condizione che ci siano condizioni favorevoli. La possibilità di un nuovo round di colloqui sul nucleare sembra più vicina, ma resta tutto da vedere se le parti troveranno un’intesa.

Iran e Stati Uniti sono pronti a sedersi al tavolo dei negoziati. La conferma è arrivata ieri dal presidente  Masoud Pezeshkian  che ha ordinato l’avvio dei colloqui sul nucleare con Washington – come riferito da una fonte governativa all’agenzia di stampa Fars (organo di informazione legato alle Guardie Rivoluzionarie) – a condizione che ci sia “un’atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli”. Il vertice dovrebbe tenersi venerdì 6 febbraio a Istanbul, Turchia, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Al centro dovrebbe essersi il programma nucleare mentre è esclusa un’intesa sull’ arsenale missilistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran pezeshkian pronti a negoziati con usa se c8217232 un8217atmosfera senza minacce 8211 la diretta

© Lapresse.it - Iran, Pezeshkian: “Pronti a negoziati con Usa se c’è un’atmosfera senza minacce” – La diretta

Approfondimenti su Iran USA

Iran, presidente Pezeshkian: “Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha confermato di aver dato incarico al ministro degli Esteri Abbas Araghchi di iniziare negoziati diretti con gli Stati Uniti.

Iran: tra apertura al dialogo e lotta alle minacce straniere, l’ora più dura di Pezeshkian

Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, ha affrontato recentemente le sfide del paese, tra un’ostinata volontà di dialogo e la ferma opposizione alle minacce esterne.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trump agli iraniani: Aiuti in arrivo, la Russia agli Usa: Non attaccate - Agorà 14/01/2026

Video Trump agli iraniani: Aiuti in arrivo, la Russia agli Usa: Non attaccate - Agorà 14/01/2026

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Pezeshkian: Pronti a negoziati con Usa se atmosfera senza minacce; Iran, Pezeshkian: Pronti a negoziati con Usa se l'atmosfera è senza minacce; Iran, Pezeshkian: Pronti a negoziati con Usa se c'è un'atmosfera senza minacce - La diretta.

iran pezeshkian pronti aIran, Pezeshkian: Pronti a negoziati con Usa se c’è un’atmosfera senza minacce – La direttaIran e Stati Uniti sono pronti a sedersi al tavolo dei negoziati. La conferma è arrivata ieri dal presidente Masoud Pezeshkian che ha ordinato l’avvio dei ... lapresse.it

iran pezeshkian pronti aProve di dialogo Iran-Usa, venerdì l'incontro a Istanbul. Pezeshkian: Avvieremo un negoziatoProve di dialogo tra Iran e Stati Uniti. Le notizie filtrate ieri sono confermate anche stamani, 3 marzo, su diversi giornali internazionali. Funzionari statunitensi e iraniani sarebbero pronti a inco ... tg.la7.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.