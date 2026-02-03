Iran Pezeshkian | Pronti a negoziati con Usa se c’è un’atmosfera senza minacce – La diretta

L’Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, ma solo se l’atmosfera sarà tranquilla e senza minacce. Il presidente Pezeshkian ha confermato che il governo è pronto a sedersi a un tavolo con Washington, a condizione che ci siano condizioni favorevoli. La possibilità di un nuovo round di colloqui sul nucleare sembra più vicina, ma resta tutto da vedere se le parti troveranno un’intesa.

Iran e Stati Uniti sono pronti a sedersi al tavolo dei negoziati. La conferma è arrivata ieri dal presidente Masoud Pezeshkian che ha ordinato l’avvio dei colloqui sul nucleare con Washington – come riferito da una fonte governativa all’agenzia di stampa Fars (organo di informazione legato alle Guardie Rivoluzionarie) – a condizione che ci sia “un’atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli”. Il vertice dovrebbe tenersi venerdì 6 febbraio a Istanbul, Turchia, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Al centro dovrebbe essersi il programma nucleare mentre è esclusa un’intesa sull’ arsenale missilistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha confermato di aver dato incarico al ministro degli Esteri Abbas Araghchi di iniziare negoziati diretti con gli Stati Uniti.

Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, ha affrontato recentemente le sfide del paese, tra un’ostinata volontà di dialogo e la ferma opposizione alle minacce esterne.

