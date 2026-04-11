I colloqui di Islamabad in diretta Delegazione Usa in Pakistan Slitta la trattativa con l’Iran

A Islamabad si tengono oggi i colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Iran, mentre la trattativa tra l’altra parte e un paese terzo è stata rinviata. La riunione si svolge alla vigilia di un momento delicato, con i media che seguono attentamente gli sviluppi. La delegazione statunitense è arrivata in Pakistan per partecipare alla discussione, mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle ragioni del rinvio dell’altro incontro.

Roma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: “ Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima”, avverte. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: " Non ci prendano in giro, se vogliono giocare noi non ci staremo”. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati "prima che inizino i negoziati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativa con l’Iran Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativaRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativaRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Temi più discussi: Islamabad si blinda in vista dei colloqui di pace tra Usa e Iran, 10 mila agenti in campo; Vigilia di colloqui in Pakistan, Trump minaccia l’Iran; Iran e Usa, cosa succederà a Islamabad? I colloqui nell'hotel a 5 stelle da stanze separate (con il Pakistan messaggero); Guerra Iran-Usa, oggi i colloqui a Islamabad: chi sarà al tavolo, le delegazioni. Medio Oriente Oggi colloqui tra USA e Iran a IslamabadSono in programma oggi a Islamabad i colloqui tra Iran e USA, volti a trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente. Le delegazioni dei due Paesi incontreranno separatamente il premi ... bluewin.ch Guerra Usa-Iran, probabile rinvio colloqui al pomeriggio. Wsj: Teheran ha ancora migliaia di missili balisticiLa delegazione di Teheran a Islamabad è composta da 71 persone. ilmessaggero.it Iran: delegazione di Teheran arrivata a Islamabad per i colloqui di pace con gli USA - facebook.com facebook Il #SelectUSASummit è l'evento più importante che gli Stati Uniti dedicano alla promozione degli investimenti diretti esteri. Saremo presenti con la nostra delegazione italiana e non vediamo l'ora di incontrarvi! Iscriviti ora: selectusasummit.us x.com