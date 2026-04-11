Oggi a Islamabad si tengono i colloqui tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, con una delegazione americana presente in Pakistan. La trattativa tra le due parti è stata posticipata e si svolgerà domani, mentre le discussioni sono considerate di rilievo in vista di possibili sviluppi futuri. La giornata si svolge in un clima di attesa, con i partecipanti pronti a confrontarsi sui temi in agenda.

Roma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: “ Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima”, avverte. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: " Non ci prendano in giro, se vogliono giocare noi non ci staremo”. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati "prima che inizino i negoziati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. La trattativa con l’Iran slitta a domani

I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativa con l’IranRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativaRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

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Usa-Iran: oggi i colloqui in Pakistan dopo tensioni e minacce alla vigilia. Israele: Non discuteremo di tregua con HezbollahAtterrate in Pakistan sia la delegazione iraniana sia quella statunitense. La capitale Islamabad ospita gli attesissimi colloqui tra Washington e Teheran: i negoziati potrebbero iniziare in ritardo e ... firstonline.info

Iran: delegazione di Teheran arrivata a Islamabad per i colloqui di pace con gli USA - facebook.com facebook

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