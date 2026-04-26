Il regime iraniano ha adottato una strategia di pianificazione a lungo termine, mantenendo l’unità della leadership e cercando di guadagnare tempo. Secondo fonti, l’establishment si sta preparando da tempo a un possibile conflitto, anche se si presenta come un fronte compatto. Le divisioni interne sembrano essere nascoste per ingannare gli interlocutori e mantenere sotto controllo la situazione.

Roma, 26 aprile 2026 – Un establishment che si preparava a questa guerra da tempo e che dissimula divisioni per ingannare l’avversario. Farian Sabahi, professoressa associata di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, spiega quale sia la strategia di Teheran, anche nel modo di condurre un negoziato. Chi detiene oggi il potere in Iran? “Oggi il potere è nelle mani dei Pasdaran. Per anni si è parlato di Repubblica degli ayatollah, ma in realtà il sistema è sempre stato condiviso tra clero sciita e Guardie rivoluzionarie. Con l’aggressione israeliana e statunitense del 28 febbraio e i successivi omicidi mirati, la vecchia generazione di ayatollah è stata eliminata, marginalizzata o messa a tacere, senza ricambio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, la strategia del regime. “La leadership non è divisa. Vuole prendere tempo”

Notizie correlate

Leggi anche: I 3 fattori che avvicinano la pace in Iran, secondo Trump: terzo cambio di regime, leadership “ragionevole” e trattative “serie”

Leggi anche: Iran, Trump: “Nuova leadership vuole parlare, lo farò”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La strategia dell’Iran: Sembrare divisi per compattarsi. Ecco chi comanda a Teheran; Iran, la strategia del regime. La leadership non è divisa. Vuole prendere tempo; La strategia di Teheran: una guerra a basso costo, ad alto impatto; Pasdaran, 'il controllo di Hormuz è la strategia definitiva dell'Iran'.

Pasdaran, 'il controllo di Hormuz è la strategia definitiva dell'Iran'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

La strategia dell’Iran: Sembrare divisi per compattarsi. Ecco chi comanda a TeheranLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La strategia dell’Iran: Sembrare divisi per compattarsi. Ecco chi comanda a Teheran pubblicato il 25 Aprile 2026 a firma di Farian Sabahi ... ilfattoquotidiano.it

Iran-Usa, Trump cancella missione negoziatori in Pakistan: "A Teheran non si sa chi comanda" x.com

IRAN, GIUSTIZIATO ALTRO DISSIDENTE: ERA SPIA DEL MOSSAD" Le autorità iraniane hanno impiccato un altro dissidente, Arfan Kiani. Ne ha dato notizia questa mattina l'agenzia Tasnim. Kiani era "un importante agente nemico coinvolto nelle rivolte del di - facebook.com facebook