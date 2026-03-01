Iran Trump | Nuova leadership vuole parlare lo farò

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere disposto a parlare con la nuova leadership dell’Iran, affermando di aver accettato l’invito a farlo. La sua dichiarazione arriva in un’intervista a The Atlantic, pochi giorni dopo l’attacco e l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. Trump ha specificato che intende avviare un dialogo con le autorità iraniane.

(Adnkronos) – "Vogliono parlare, e io ho accettato di farlo. Quindi parlerò con loro". Così il presidente Usa Donald Trump a The Atlantic, riferendosi alla nuova leadership dell'Iran dopo l'attacco e l'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. "Avrebbero dovuto farlo prima. Avrebbero dovuto darci ciò che era molto pratico e facile da fare prima. Hanno aspettato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Trump:"Una nuova leadership per l'Iran"

Trump invoca la fine del regime di Khamenei: «È ora di cercare una nuova leadership in Iran» – La diretta Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli Ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione...

Trump: ‘Time to Look for New Leadership in Iran’

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'.

Guerra Usa-Iran, tre soldati Usa uccisi. Trump: «Parlerò con la nuova leadership». Colpita nave da guerra di Teheran nel golfo dell'OmanGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmattino.it

Trump annuncia maxi-operazione militare contro l’Iran e apre una nuova fase di incertezzaIl presidente Donald Trump ha annunciato una campagna militare statunitense massiccia e in corso contro Iran, invitando apertamente i cittadini iraniani a ribellarsi alla loro leadership. globalist.it

ATTACCO ALL'IRAN | Il punto delle 17: Ucciso anche Ahmadinejad, missili contro la portaerei Usa #ANSA x.com

#Iran La portaerei Lincoln "Non è stata colpita. I missili lanciati non l'hanno neanche sfiorata. Continua a operare a sostegno della campagna per difendere gli americani". Lo afferma l'US Central Command rispondendo ai Pasdaran che ha dichiarato di aver - facebook.com facebook