Nella giornata sono arrivate notizie di una nave della flotta iraniana fermata dagli Stati Uniti, mentre i negoziati tra le due parti sono attualmente in stallo. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha interrotto una missione in Pakistan, che coinvolgeva due figure di rilievo, e ha dichiarato di avere le carte in mano, lasciando intendere una posizione di forza nelle trattative in corso.

I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo. Donald Trump ha annullato la missione in Pakistan di Witkoff e Kushner, affermando che "possono chiamarci, abbiamo le carte in mano". Il presidente americano ha lamentato una "confusione sulla leadership a Teheran" e ha ricevuto una nuova proposta iraniana, giudicata "migliore ma non sufficiente".Intanto l’Iran ha consegnato le sue osservazioni tramite il ministro Araghchi al Pakistan, per poi proseguire un tour con i paesi mediatori a Muscat e Mosca.Sul fronte libanese, Benjamin Netanyahu ha accusato Hezbollah di violare il cessate il fuoco e ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di colpire "con vigore" i suoi obiettivi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Fermata dagli Usa nave della flotta ombra iraniana. Trattative in stallo

Iran, sottomarino Usa affonda nave da guerra di Teheran

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