Continuano le tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti. Sul tavolo delle trattative, che proseguono a oltranza, ovviamente c'è lo stretto di Hormuz, cruciale per l'energia: da lì, infatti, transita il 20% del petrolio mondiale. Ma c'è anche il tema non meno importante dell' uranio arricchito, che gli Stati Uniti vogliono neutralizzare a tutti i costi, temendo che Teheran possa utilizzarlo, prima o poi, per fabbricare ordigni nucleari. Washington ha chiesto che il tema sia "congelato" per venti anni, ma l'Iran non vuol saperne. Poi si discute anche del Libano, che le forze israeliane continuano a martellare nella parte meridionale. L'Iran chiede garanzie di pace per Beirut, lo stop alle sanzioni e lo sblocco dei fondi bloccati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, fermata nave della "flotta ombra" di Teheran. Netanyahu ordina nuovi attacchi in Libano

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