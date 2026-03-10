Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione nello Stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo è limitato dall’Iran, con poche navi che attraversano ogni giorno. Sullo scenario internazionale, un asse composto da leader di diversi Paesi ha affermato che ci saranno misure per proteggere le navi che transitano nella zona.

“Lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, in risposta alle crescenti minacce dell’Iran“. È quanto concordato, in telefonate separate, dai leader di Italia, Regno Unito e Germania, Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz. Lo ha comunicato il portavoce di Downing Street, mettendo l’accento sull’ “importanza vitale della libertà di navigazione“, mentre Teheran continua con le intimidazioni sulla chiusura del passaggio marittimo. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue con attenzione l’evoluzione della situazione nello Stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo continua ad essere fortemente limitato dall’Iran, con il passaggio di poche navi al giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, asse Meloni-Starmer-Merz: “Proteggeremo le navi nello Stretto di Hormuz”

Articoli correlati

Iran, il Pentagono: «Oggi gli attacchi più duri». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz». E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Una selezione di notizie su Iran asse Meloni Starmer Merz...

Temi più discussi: Asse Meloni-Starmer-Macron-Merz: Coordinamento militare. Il Pd pacifinto rispolvera la rivista Rinascita; Asse tra i big europei: Meloni sente Merz, Macron e Starmer; Trump blinda l'asse con Meloni: Ottima leader, cerca sempre di aiutare. L'ira del Pd: Governo smentisca l'aiuto dell'Italia in guerra illegale; Coordiname­nto diplomatic­o e militare L’asse europeo tra i quattro grandi.

Iran, Meloni: Italia non in guerra. Con Macron, Merz e Starmer per evitare escalationLa Premier italiana Giorgia Meloni ha confermato la posizione del Paese rispetto al conflitto in Medio Oriente e non solo. newsmondo.it

Iran, Meloni indica la strada: Con Macron, Merz e Starmer al lavoro per evitare escalationIl primo ministro ribadisce la linea di Roma: Non siamo parte del conflitto e non intendiamo diventarne parte: siamo al lavoro per ridurre le tensioni ... msn.com

"Lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz in risposta alle crescenti minacce dell'Iran". E' quanto hanno concordato in telefonate separate Keir Starmer, Giorgia Meloni e Friedrich Merz, come riporta Do - facebook.com facebook

Crisi Iran, Meloni: Con Macron, Merz, Starmer condivisa collaborazione @EmmanuelMacron @GiorgiaMeloni @starmer @_FriedrichMerz x.com