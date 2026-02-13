Iran vertice Trump-Netanyahu | pressing su Teheran e flotta Usa verso il Golfo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si sono incontrati ieri a Washington per discutere della crescente tensione con l’Iran, concentrandosi sul suo programma nucleare e sulle attività militari nella regione. La riunione si è svolta in un momento in cui la Casa Bianca ha deciso di intensificare la pressione su Teheran, sia attraverso nuove sanzioni diplomatiche che con l'invio di una flotta navale aggiuntiva nel Golfo Persico, per monitorare da vicino le mosse iraniane.

La pressione su Teheran si muove su un doppio binario, diplomatico e militare. Mentre a Washington si intensificano i colloqui sul dossier nucleare iraniano, nel Golfo Persico prende forma un rafforzamento della presenza navale statunitense. È in questo contesto che si inserisce la visita urgente del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti. Mercoledì, alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha ricevuto Netanyahu per un faccia a faccia durato circa tre ore. Al centro dell’incontro, la strategia nei confronti dell’Iran e l’ipotesi di un nuovo accordo sul nucleare. Secondo quanto emerso, Netanyahu ha sollecitato l’amministrazione americana a evitare intese parziali con Teheran e a tutelare in modo pieno gli interessi di Israele. 🔗 Leggi su Panorama.it

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora.

Ieri negli Stati Uniti si è tenuto un nuovo vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

