Iran countdown di 3 giorni | rischio esplosioni nei giacimenti
Tra tre giorni, si teme un possibile escalation nel settore dei giacimenti iraniani, con un rischio di esplosioni che potrebbe avere ripercussioni sullo stretto di importanza strategica. Un avvertimento è stato diffuso da un rappresentante statunitense, che segnala una possibile escalation legata a un blocco nello stretto, zona di grande rilevanza per i traffici energetici. La situazione è al centro dell’attenzione internazionale.
? Cosa sapere Trump avverte: rischio esplosioni nei giacimenti iraniani entro tre giorni per blocco dello stretto.. L'accumulo di petrolio nelle condotte minaccia la stabilità strutturale dei siti estrattivi di Teheran.. Donald Trump ha lanciato un ultimatum critico per il sistema energetico dell’Iran, prevedendo che le infrastrutture di estrazione potrebbero subire danni strutturali irreparabili entro tre giorni se Teheran dovesse mantenere il blocco dello stretto. Il rischio di una crisi tecnica senza precedenti nasce dalla paralisi logistica che sta colpendo la produzione del greggio. Secondo quanto riferito da Trump alle ore 20:50, l’impossibilità di caricare il petrolio sulle navi o di stoccarlo nei container creerebbe una pressione insostenibile all’interno dei giacimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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