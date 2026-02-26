Usa-Iran a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare Financial Times | Teheran offre investimenti nei suoi giacimenti di petrolio e gas

E’ in corso a Ginevra nella sede dell’ambasciata dell’Oman il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. La delegazione di Teheran è guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, quella americana dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. I colloqui “restano limitati” al programma nucleare di Teheran e alla richiesta di revoca delle sanzioni contro la Repubblica islamica, ha affermato il ministero degli Esteri iraniano, con la conferma che Teheran ha presentato una proposta tramite l’Oman, che fa da mediatore. Gli Stati Uniti chiedono all’Iran di cessare l’arricchimento nucleare, che Teheran sostiene di avere il diritto di perseguire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

