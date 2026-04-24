Iran-Usa negoziati in stand-by ma Araghchi vola a Islamabad

Le discussioni tra Iran e Stati Uniti sono attualmente sospese, con i negoziati che non hanno proseguito negli ultimi tempi. Intanto, Abbas Araghchi, rappresentante del governo iraniano, si sta dirigendo verso Islamabad. La sua visita si inserisce nel tentativo di mantenere i canali aperti e di affrontare questioni di interesse bilaterale. Nessuna conferma ufficiale sulle tematiche specifiche che verranno trattate durante il viaggio.

Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, prepara il terreno per provare a riportare in campo i colloqui tra Teheran e gli Stati Uniti e prende la strada di Islamabad, capitale del Pakistan mediatore tra i due Paesi belligeranti nella Terza guerra del Golfo ora in pausa per il cessate il fuoco dell’8 aprile recentemente esteso in forma indefinita dal presidente Usa Donald Trump. Araghchi, che ieri ha conversato a distanza con il suo omologo pakistano, Ishaq Dar e con il capo di Stato Maggiore delle forze armate di Islamabad e uomo forte del Paese, Asim Munir, è atteso nel Paese confinante con l’Iran, i cui funzionari hanno comunicato alla Tv di Stato l’imminente arrivo del capo della diplomazia della Repubblica Islamica.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran-Usa, negoziati in stand-by ma Araghchi vola a Islamabad Notizie correlate Iran, Araghchi: “Con gli Usa negoziati seri, ma c’è muro di sfiducia”In Iran, dopo il primo round di colloqui con gli Usa in Oman, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha fatto il punto della situazione. Da venerdì i negoziati Usa-Iran a IslamabadIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che Islamabad ospiterà venerdì 10 aprile 2026 le delegazioni provenienti da Stati Uniti e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Usa-Iran: negoziati sul filo del rasoio; Trump estende la tregua fino a una proposta unitaria dell'Iran. Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di TeheranIl presidente americano invia la delegazione a Islamabad, Teheran non conferma la presenza al tavolo. Un mercantile di Teheran prova a forzare il blocco nello Stretto di Hormuz ... adnkronos.com Usa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di IslamabadSecondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, solo 3 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime dodici ore. In un post sul social X, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato ... tpi.it Iran: verso nuovo round di colloqui con gli Usa in Pakistan facebook MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA x.com