Il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato il presidente russo a Mosca per discutere di possibili accordi sul cessate il fuoco e sulla situazione in Medio Oriente. Nel frattempo, Teheran ha inviato segnali agli Stati Uniti, senza specificare i contenuti delle comunicazioni. La visita si inserisce in un quadro di tensioni tra le varie nazioni coinvolte e di negoziati in corso sul fronte internazionale.

Il ministro degli Esteri iraniano incontra Putin per discutere cessate il fuoco e scenari mediorientali, mentre Teheran invia segnali strategici agli Stati Uniti Il ministro degli Esteri dell’IranAbbas Araghchisi appresta a compiere una nuova tappa del suo tour diplomatico con unavisita ufficiale a Mosca. Questo appuntamento si colloca in unoscenario internazionale particolarmente complesso, segnato da fragilità e tensioni crescenti. In base a quanto riportato da diverse fonti, Araghchiincontrerà alcune tra le principali autorità russe, con la possibilità di un colloquio diretto con il presidenteVladimir Putin. Al centro delle discussioni vi saranno gli sviluppi recenti legati alconflitto in Medio Orientee ai negoziati attualmente in corso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Araghchi a Mosca: negoziati e tensioni globali

Iran Is Going to Moscow After Pakistan. What Does America Do When Russia Hears Iran's Terms First

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