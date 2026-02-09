Dopo il primo round di colloqui in Oman, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ammette che i negoziati con gli Stati Uniti sono seri, ma ancora ostacolati da un muro di sfiducia. Araghchi spiega che ci sono passi avanti, ma i problemi restano e bisogna lavorare ancora molto per trovare un accordo. La diplomazia tra le due parti resta difficile, anche se entrambi confermano di voler continuare a parlare.

In Iran, dopo il primo round di colloqui con gli Usa in Oman, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha fatto il punto della situazione. “Siamo assolutamente seri nei negoziati avviati” con gli Usa “e stiamo cercando negoziati concreti per raggiungere un risultato concreto, a condizione che anche l’altra parte abbia lo stesso livello di serietà e sia pronta ad avviare negoziati orientati al risultato. Purtroppo, esiste un muro di sfiducia molto ampio, dovuto al comportamento degli Stati Uniti”. Lo riporta Irna. “Eravamo impegnati in negoziati anche nel round precedente, quando si sono verificati quegli eventi e ci è stato lanciato un attacco – ha aggiunto – ci auguriamo che si crei la fiducia necessaria affinché i negoziati procedano verso un risultato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Araghchi: “Con gli Usa negoziati seri, ma c’è muro di sfiducia”

Approfondimenti su Iran Usa

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti potrebbero ridursi nei prossimi giorni.

Le proteste in Iran, in corso da oltre due settimane, coinvolgono diverse fasce della popolazione e sono state segnate da numerose vittime secondo le ONG.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Iran, Araghchi: Pronti al negoziato con gli Usa, ma siamo pronti anche alla guerra; Iran, Araghchi in Oman per i colloqui con gli Usa: Serve rispetto reciproco; Iran: Pronti ad accordo con Usa, ma la loro pressione non ci spaventa - Teheran dubita su serietà Usa in ripresa negoziati; Iran, condannata a sei anni premio Nobel Narges Mohammadi.

Iran, Araghchi: Con gli Usa negoziati seri, ma c’è muro di sfiduciaIn Iran, dopo il primo round di colloqui con gli Usa in Oman, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha fatto il punto della situazione. Siamo assolutamente ... lapresse.it

Iran: Pronti ad accordo con Usa sul nucleare. Mercoledì Netanyahu da TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran: 'Pronti ad accordo con Usa sul nucleare'. Mercoledì Netanyahu da Trump. DIRETTA ... tg24.sky.it

Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, nutre dubbi sulla “serietà” degli Stati Uniti nel proseguire i negoziati sul nucleare con l’Iran, visto che non è stata ancora annunciata ancora un’altra data per nuovi colloqui facebook

Iran-Usa: il ministro Araghchi minaccia: “Arricchiremo l’uranio comunque, pronti pure alla guerra” x.com