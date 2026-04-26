Questa mattina, un uomo è stato investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. La circolazione ferroviaria è stata interrotta e sono stati registrati ritardi e disagi lungo la tratta interessata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale sanitario, mentre le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Un uomo è stato investito e ucciso questa mattina da un treno nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Sono in corso i rilievi della Polfer per accertare l’accaduto: per questa ragione la circolazione dei treni è stata sospesa tra Brindisi e Squinzano. Per alcuni treni a lunga percorrenza provenienti da Milano e Torino è stato disposto il termine della corsa a Bari. Sono invece fermi i treni in partenza da Lecce per Venezia, Milano Centrale, Roma Termini e Bolzano. Diversi treni regionali hanno accumulato ritardi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti un gesto volontario dell’uomo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Investito e ucciso da un treno: circolazione ferroviaria nel caos dopo la tragedia avvenuta nel Brindisino

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