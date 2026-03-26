Tragedia alla stazione di Sesto Milano | persona investita da un treno circolazione nel caos

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì alla stazione di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, quando una persona è stata investita da un treno. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, causando disagi sui binari e ritardi sui treni in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

L'incidente nel pomeriggio di giovedì: soccorsi sul posto e pesanti ritardi sulle linee regionali e suburbane verso Milano Una persona è stata investita da un treno a Sesto San Giovanni, hinterland nord di Milano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, alle 15.30, all'altezza della stazione di piazza Primo Maggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due squadre tra automedica e ambulanza. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale di Rete ferroviarie italiane (Rfi). Al momento le informazioni sull'identità e sulle condizioni della persona investita rimangono frammentarie: non è ancora noto se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Tragedia alla stazione di Sesto (Milano): persona investita da un treno, circolazione nel caos Articoli correlati Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di... Leggi anche: Persona investita da treno in stazione a Monfalcone, ritardi fino a 120 minuti sulla Venezia-Trieste TRAM DERAGLIATO A MILANO: la scena dell'incidente. I passeggeri assistiti dai soccorritori Una selezione di notizie su Tragedia alla stazione di Sesto Milano... Temi più discussi: Incidente ferroviario ad Alpignano: uomo travolto da un treno in corsa, è morto sul colpo. Linea bloccata per tre ore; Muore investito da un treno Frecciarossa alla stazione; Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morto un uomo investito da un treno; Tragedia a Rogoredo: un uomo travolto e ucciso dal treno. Tragedia alla stazione di Sesto (Milano): persona investita da un treno, circolazione nel caosL'incidente nel pomeriggio di giovedì: soccorsi sul posto e pesanti ritardi sulle linee regionali e suburbane verso Milano ... milanotoday.it Olbia, attimi di terrore in stazione: insegue una donna e aggredisce gli agenti, fermato con il taserPomeriggio di paura alla stazione ferroviaria di Olbia, dove l’intervento della Polizia di Stato ha evitato che una situazione già tesa degenerasse in ... algheroeco.com Tragedia sfiorata in una scuola di Foggia: un albero di grosse dimensioni a causa del forte vento è crollato al suolo. Il tutto è accaduto in pochissimi istanti e a pochi minuti dall’uscita dei bambini da scuola. Lo spaventoso episodio si è verificato all’Istituto com - facebook.com facebook Tragedia questa mattina al mercato ortofrutticolo di Palermo, dove ha perso una guardia giurata del Coime, deceduto mentre era in servizio x.com