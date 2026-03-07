Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, alla stazione di Desio, un uomo di 29 anni è stato travolto e ucciso da un treno. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa nel punto dell’incidente, causando la cancellazione di alcuni servizi e l’interruzione temporanea del traffico ferroviario nella zona. La polizia e i tecnici sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.

Desio (Monza), 7 marzo 2026 – Treni bloccati questo pomeriggio, sabato 7 marzo, alla stazione ferroviaria di Desio dopo la morte di un uomo di 29 anni travolto da un convoglio. Il giovane, stando alle prime informazioni, sembra stesse attraversando i binari all'altezza della stazione quando è stato investito da un convoglio in transito. L’incidente La tragedia è avvenuta verso le 16. Sul posto sono subito intervenute le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza insieme al personale Areu e alla Polfer, ma hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Il 29enne è morto a causa delle lesioni troppo gravi riportate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia in stazione a Desio, 29enne travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria

Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un trenoTragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari.

