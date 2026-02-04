Scende dall’auto dopo l’incidente investito da pirata della strada Morto in ospedale aveva 47 anni

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno confermato la morte dell’uomo di 47 anni che ieri sera è stato investito lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella. Dopo l’incidente, l’uomo era sceso dalla macchina e aveva cercato di attraversare la strada, ma è stato travolto da un’auto pirata. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è morto poco dopo. La polizia sta cercando il responsabile e ha avviato le indagini.

Perugia, 4 febbraio 2026 – Non ce l'ha fatta l'uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella. L'uomo, di nazionalità camerunense residente a Chianciano Terme, è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Il 47enne viaggiava in direzione di Perugia quando all'altezza dell'uscita di Torricella avrebbe perso il controllo dell'auto che era poi finita contro i segnali dei lavori in corso. L'automobilista a quel punto sarebbe sceso dal veicolo presumibilmente per verificare i danni subiti. In quegli attimi un altro mezzo, in marcia nella stessa direzione, lo ha preso in pieno.

