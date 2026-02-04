Scende dall’auto dopo un incidente e viene investito e ucciso | caccia al pirata della strada a Perugia

Un uomo coinvolto in un incidente sul raccordo tra Perugia e Bettolle è stato ucciso dopo essere sceso dalla sua auto. Mentre cercava di capire cosa fosse successo, è stato investito da un altro veicolo che poi si è dato alla fuga. La polizia ha aperto subito una caccia al pirata della strada. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare il conducente che ha investito l’uomo. La strada è ancora chiusa al traffico mentre si svolgono i rilievi.

Appena sceso dalla sua vettura con la quale aveva avuto un incidente sul raccordo Perugia-Bettolle è stato investito da un altro mezzo che si è poi allontanato. L'uomo è quindi morto all’ospedale di Perugia dove era stato ricoverato nella notte di martedì. L’investitore è invece ricercato. L’incidente è avvenuto sul raccordo all’altezza della località Torricella. L’auto dell’uomo poi morto avrebbe urtato alcuni cartelli di segnalazione di un cantiere stradale in quel momento chiuso. Ha quindi sbandato e una volta ferma sulla carreggiata il conducente è sceso dalla vettura. Venendo successivamente investito da un altro mezzo in transito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno confermato la morte dell’uomo di 47 anni che ieri sera è stato investito lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella.

