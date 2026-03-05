Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna | persone non autorizzate sui binari

I treni Alta Velocità sulla linea tra Milano e Bologna hanno registrato ritardi fino a 40 minuti. L'interruzione si è verificata tra Piacenza e Fidenza, dove alcune persone non autorizzate sono state avvistate sui binari. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente rallentata per motivi di sicurezza. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle identità delle persone o alle azioni intraprese.

Ritardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità sulla linea Milano-Bologna a causa di persone non autorizzate sui binari tra Piacenza e Fidenza. La circolazione è tornata regolare dopo circa un'ora ma si registrano maggiori tempi di percorrenza.