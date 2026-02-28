Investimento mortale sui binari | treni con ritardi e cancellazioni

Un investimento mortale si è verificato oggi alla stazione di Pra', sulla linea Genova-Ventimiglia, intorno a mezzogiorno. A causa dell’incidente, i treni sono stati sospesi e si sono verificati numerosi ritardi e cancellazioni sulla tratta. La circolazione ferroviaria è rimasta ferma per diverse ore, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori in transito. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Investimento mortale alla stazione di Pra', sulla linea Genova-Ventimiglia, è successo intorno a mezzogiorno di sabato 28 febbraio 2026 e la circolazione ferroviaria è stata sospesa. L'incidente è avvenuto in piena linea transitando dalla località di bivio Castelluccio.