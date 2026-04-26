Investe con l' auto quattro giovani | grande paura a Mantello

Ieri sera a Mantello, intorno alle 23,30, si è verificato un incidente in piazza IV novembre, quando un'auto ha investito quattro persone, tra cui tre minorenni e un giovane di 18 anni, presenti nella piazza affollata. L'episodio ha causato grande spavento tra i presenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state ancora rese note.

Attimi di grande paura ieri sera attorno alle 23,30 a Mantello, in piazza IV novembre: un'auto, infatti, ha investito tre minorenni e un diciottenne che si trovavano nella piazza stessa, peraltro piuttosto affollata in quel momento.I soccorsiA essere coinvolti nell'incidente, due ragazzi e una.🔗 Leggi su Sondriotoday.it FULLBinge Watch Me: Feeding Myself to Demons at the Demon Suppression Division Notizie correlate Beccati in un'auto con droga e pistola: arrestati quattro giovaniMercoledì sera la polizia ha tratto in arresto 4 persone, dai 18 ai 21 anni, tutte di Aversa, per concorso in detenzione illecita di sostanze... Auto a Gpl investe un daino: paura per il gasAncora un daino che attraversa la strada e coinvolge due auto, una delle quali quasi distrutta, ma per fortuna questa volta i conducenti non hanno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gardolo, investe con l'auto mamma anatra e non si ferma; Follia in una via del centro: auto sfreccia a gran velocità e un 54enne riprende il conducente, che scende e lo spinge a terra. Poi l'uomo riparte e investe una donna; Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna; Auto investe pedone. Trasferito alla Gruccia. Prognosi riservata per l'anziana investita, indagato il giovane che l'ha travolta con l'autoRestano gravi le condizioni della commerciante ferita in centro, ha lasciato il pronto soccorso per il ricovero in un reparto ... latinaoggi.eu «Attraversò all’improvviso e venne urtata con l’auto»: Laura Chiatti vince il processodi Enzo Beretta Laura Chiatti, citata in giudizio da una donna ecuadoriana che chiedeva di essere risarcita con 200 mila euro per essere stata «urtata» con la Mercedes Classe B dell’attrice vicino al ... umbria24.it San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com Dramma sui binari nel Brindisino: Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano - facebook.com facebook