Beccati in un' auto con droga e pistola | arrestati quattro giovani

Mercoledì sera, durante un controllo, la polizia ha fermato un'auto con a bordo quattro giovani di Aversa e ha scoperto droga e una pistola, portandoli all'arresto. I ragazzi, tra i 18 e i 21 anni, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e tre di loro sono stati anche denunciati per aver portato armi o oggetti atti a offendere. La vettura è stata perquisita in una zona trafficata della città, dove gli agenti hanno rinvenuto anche un involucro con droga.

Mercoledì sera la polizia ha tratto in arresto 4 persone, dai 18 ai 21 anni, tutte di Aversa, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; tre di esse sono state anche denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti.

