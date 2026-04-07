Un'auto alimentata a Gpl ha investito un daino mentre attraversava la strada, coinvolgendo due veicoli. Uno dei mezzi è stato gravemente danneggiato, ma i conducenti non hanno riportato ferite serie. L'incidente si è verificato in una zona frequentata da animali selvatici, causando momenti di paura per il rischio di perdite di gas. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Ancora un daino che attraversa la strada e coinvolge due auto, una delle quali quasi distrutta, ma per fortuna questa volta i conducenti non hanno riportato nessun grave danno. L’incidente, ormai sempre più frequenti quelli fra ungulati ed automobili o ancor peggio motociclette, è avvenuto sabato sera verso le 23, in viale dei Continenti, l’accesso principale dalla statale Romea al Lido delle Nazioni, nei pressi del bar "Ti porto al Mare" nel comune di Comacchio. La dinamica dell’incidente avrebbe prima visto una Peugeot 208 colpire un daino, un possente esemplare maschio di circa un centinaio di chili, che per l’urto subito è stato tramortito finendo sull’altra carreggiata, dove nel frattempo stava giungendo una Dacia Logan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto a Gpl investe un daino: paura per il gas

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