Internazionali d' Italia è dominio azzurro | vincono Binaghi e Aparicio

Ai Campionati Internazionali d'Italia, due atleti italiani si sono aggiudicati i titoli. Giovanni ha vinto il torneo a Villa d'Este dopo uno spareggio alla quinta buca, mentre Natalia si è imposta a Is Molas. Entrambi hanno concluso la competizione con il miglior punteggio, portando a casa il trofeo nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta con un ampio coinvolgimento di partecipanti da diverse regioni.

Giovanni ha conquistato il titolo a Villa d'Este prevalendo alla quinta buca di spareggio, Natalia si è imposta a Is Molas. Doppio successo anche nel Nations Trophy.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali d'Italia, è dominio azzurro: vincono Binaghi e Aparicio Notizie correlate Internazionali d'Italia, Binaghi fissa tre obiettivi: "Il primo: è l'anno per un vincitore italiano"È un Angelo Binaghi sempre più gasato, quello visto oggi al Circolo del Tennis del Foro durante la presentazione degli Internazionali Bnl 2026, un... Ecco gli Internazionali 2026, il presidente Fitp Binaghi: "L’anno giusto per un re italiano"L’anno scorso la doppietta di Jasmine Paolini - vittoria nel singolo e in coppia con Errani a Roma - mentre per quest’anno l’obiettivo è tornare a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: IBI 26, l'entry list di singolare maschile; Internazionali d'Italia esclusiva Sky con un match al giorno in chiaro su Tv8; Calendario Internazionali BNL Roma 2026: il meglio del tennis a maggio; Internazionali d’Italia, Sky si prende tutto: niente più match sulla Rai, ma uno al giorno sarà in chiaro. Lazio-Inter, quando è la finale di Coppa Italia: si incrocia con gli Internazionali d'Italia, il derby di Roma rischia di slittareLazio-Inter sarà la finale di Coppa Italia 2026 e i biancocelesti avranno dalla loro il fattore campo, per il fatto di poter giocare all'Olimpico, nel proprio stadio. L'ultimo ... ilmessaggero.it Internazionali d’Italia 2026: a TV8 i diritti in chiaro del Masters 1000 di RomaDa tempo attesa, è arrivata la comunicazione circa la trasmissione di una partita al giorno in chiaro degli Internazionali d'Italia. Dopo un'attesa, va ... oasport.it Ricerche comparate - dalle grandi rilevazioni internazionali sui valori alle ricerche dell'Ocse - collocano infatti il Paese del Sol Levante in vetta alle classifiche sulla «onestà «civica - facebook.com facebook