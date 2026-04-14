Ecco gli Internazionali 2026 il presidente Fitp Binaghi | L’anno giusto per un re italiano

Gli Internazionali 2026 sono stati presentati con entusiasmo dal presidente della federazione tennis, che ha definito il torneo come il momento ideale per un successo di un giocatore italiano nel singolare maschile. Lo scorso anno, un’atleta italiana aveva conquistato due titoli a Roma, mentre quest’anno si punta a rivivere un risultato simile, con l’obiettivo di ottenere una vittoria nel singolare maschile. La manifestazione si prepara a tornare protagonista nel panorama tennistico internazionale.

L’anno scorso la doppietta di Jasmine Paolini - vittoria nel singolo e in coppia con Errani a Roma - mentre per quest’anno l’obiettivo è tornare a vincere con un italiano nel singolare maschile. Un qualcosa che non succede dal 1976 con Adriano Panatta, per un cinquantennale che secondo il presidente della FITP, Angelo Binaghi, può esser «l’anno giusto» per spezzare il tabù. Candidato numero uno, nemmeno a dirlo, Jannik Sinner, fresco vincitore sulla terra di Montecarlo e che lo scorso anno a Roma si è fermato solo in finale davanti ad Alcaraz. C’è però una differenza sostanziale rispetto al 2025, perché l'azzurro rientrava dalla squalifica per doping, mentre ora arriva al Foro Italico con una prima parte di stagione che, oltre il torneo del Principato, ha regalato all’altoatesino anche le vittorie a Indian Wells e Miami.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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