Internazionali d' Italia Binaghi fissa tre obiettivi | Il primo | è l' anno per un vincitore italiano

Il presidente della Federazione Italiana Tennis ha annunciato tre obiettivi per gli Internazionali d’Italia, iniziando con la volontà di vedere un italiano vincitore. Ha poi parlato di raggiungere 400.000 biglietti venduti e di superare il miliardo di euro di ricadute economiche sul territorio. Queste mete sono state presentate come prioritarie per la manifestazione in questa stagione.

È un Angelo Binaghi sempre più gasato, quello visto oggi al Circolo del Tennis del Foro durante la presentazione degli Internazionali Bnl 2026, un evento (dal 28 aprile al 17 maggio) che ormai ogni anno aggiunge solo segni "più" accanto ai numeri di spettatori, incassi e tanto altro. Il presidente della Fitp, oltre a snocciolare cifre, fissa tre obiettivi: "Staccare 400.000 tagliandi paganti tanto per iniziare. Poi il secondo è quello di superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio, il terzo vorremmo provare - lo dobbiamo dire - a vincere anche il torneo maschile". L'ultimo fu Adriano Panatta nel 1976, la vittoria manca quindi da 50 anni esatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali d'Italia, Binaghi fissa tre obiettivi: "Il primo: è l'anno per un vincitore italiano" Tennis, si scaldano i motori degli Internazionali d'Italia. I tre obiettivi della FedertennisMentre nel circuito tennistico è iniziato il torneo Atp 500 di Barcelona, a Roma si scaldano i motori per gli attesissimi Internazionali Bnl d'Italia. Juventus Women, Beccari fissa gli obiettivi: «Coppa Italia importante come il campionato, ci proveremo fino all’ultimo»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Beccari fissa gli obiettivi: «Coppa Italia importante come il campionato». Temi più discussi: Binaghi annuncia un torneo in erba in Italia, sogna lo Slam a Roma, e su Malagò in Figc...; Tennis, Binaghi: Sinner il più forte al mondo; Internazionali, Binaghi: Obiettivo vincere singolare maschile. E annuncia nuovo torneo; Binaghi: Senza squalifica Sinner non avrebbe mai perso il primato in classifica. Pagina 2 | Internazionali: Berrettini-Stefanini wild card. E Binaghi annuncia un nuovo torneo: Si giocherà su erbaLa Capitale si prepara per il Masters 1000, il numero uno del tennis italiano sogna in grande: Quinto Slam a Roma? Le proverò tutte ... tuttosport.com Binaghi annuncia un torneo in erba in Italia, sogna lo Slam a Roma, e su Malagò in Figc...Il presidente della Fitp presenta gli Internazionali d'Italia, al via al Foro Italico tra 14 giorni. Sarà un'edizione da record, con il sogno che possa vincerlo Sinner per la prima volta. Inevitabile ... corrieredellosport.it Internazionali: Berrettini-Stefanini wild card. E Binaghi annuncia un nuovo torneo: "Si giocherà su erba" - facebook.com facebook Giornate internazionali delle case museo: porte aperte per il Museo Collezione Luzzetti - x.com