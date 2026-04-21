Internazionali d’Italia 2026 | a Tv8 i diritti in chiaro del Masters 1000 di Roma

È stata annunciata la trasmissione di una partita al giorno degli Internazionali d’Italia 2026, che sarà visibile in chiaro su Tv8. La decisione riguarda i diritti di trasmissione del torneo Masters 1000 di Roma, evento di grande rilevanza nel calendario tennistico. La scelta permette a un pubblico più ampio di seguire le sfide più importanti del torneo senza dover ricorrere a servizi a pagamento.

Da tempo attesa, è arrivata la comunicazione circa la trasmissione di una partita al giorno in chiaro degli Internazionali d’Italia. Dopo un’attesa, va detto, anche troppo lunga, è stato stabilito che sarà Tv8 a irradiare tali incontri. Nei fatti, è come se rimanesse tutto all’interno dell’orbita di Sky Sport, dal momento che il canale è direttamente di proprietà di Sky Italia. Che, ricordiamo, mantiene i diritti sull’intero torneo maschile. Sul tasto 8 del telecomando, dunque, ritorneranno le immagini dal vivo del Foro Italico. Su Tv8 erano già stati trasmessi gli Internazionali dal 2017 al 2019, quando ancora la forma era di due quarti di finale, una semifinale e la finale, mentre Sky nel 2020 aveva utilizzato il canale Cielo allo stesso scopo.🔗 Leggi su Oasport.it

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