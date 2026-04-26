Intermediario a processo Dopo il furto di due Rolex chiese un riscatto per gli orologi

Un intermediario coinvolto in un procedimento giudiziario ha chiesto un riscatto per due orologi Rolex rubati. L’indagine ha avuto inizio dopo un furto avvenuto in una villetta nella zona Villaggio Azzurro, episodio che ha portato all’arresto e alle successive verifiche sulle modalità del crimine. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività di un soggetto che avrebbe tentato di recuperare gli orologi attraverso richieste estorsive.

di Francesco Zuppiroli Tutto era cominciato con un maxi colpo in una villetta della zona Villaggio Azzurro. Un furto in abitazione durante il quale, nel giugno del 2023, alcuni malviventi erano riusciti a forzare l’ingresso della casa per poi mettere le mani su due orologi di lusso marca Rolex e ben 75mila euro in contanti custoditi nell’abitazione. Un vero e proprio colpo grosso dopo cui il proprietario di casa, un riminese 40enne, era stato avvicinato da un amico di vecchia data, il quale, consapevole dell’avvenuto furto patito dal conoscente, aveva fatto sapere al 40enne di potere in qualche modo rintracciare i Rolex trafugati, nonché arrivare persino a trovare una soluzione per il recupero dei 75mila euro sottratti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intermediario a processo. Dopo il furto di due Rolex chiese un riscatto per gli orologi Notizie correlate Leggi anche: Dal Cartier di Sal Da Vinci al Rolex di Luchè, gli orologi che hanno brillato a Sanremo 2026 Leggi anche: Dal Rolex di Carlo Conti al Royal Oak di Nayt, gli orologi a Sanremo non sono mancati nemmeno a sto giro