Durante il Festival di Sanremo 2026, diversi artisti sono stati visti indossare orologi di marca nota, tra cui Cartier e Rolex. Questi accessori sono apparsi sui polsi dei partecipanti, ma non sono stati oggetto di annunci ufficiali o premi specifici. Gli orologi non sono stati classificati né premiati in qualche modo durante l’evento, rimanendo semplicemente tra gli accessori indossati sul palco.

Al Festival di Sanremo gli orologi non vengono annunciati. Non hanno un titolo, non hanno una categoria, tantomeno un televoto. Non entrano in gara come un artista né vengono giudicati come una canzone. Eppure, sul palco del Teatro Ariston, ci sono. O meglio: non tutti, e non sempre. Anche per loro sembra esserci un veto quando diventano troppo riconoscibili. E allora via, l’incaricato di turno decide che quel brand è troppo vistoso e che salire sul palco potrebbe essere ingannevole. La pubblicità occulta, come si dice in gergo, è vietata come recita anche il Regolamento RAI. Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dal Cartier di Sal Da Vinci al Rolex di Luchè, gli orologi che hanno brillato a Sanremo 2026

Leggi anche: Dal Rolex di Luchè a quello di Samuray Jay, i migliori orologi visti a Sanremo 2026

A sorpresa Sal da Vinci vince Sanremo con un Cartier che è Per SempreSal da Vinci ha vinto inaspettatamente la 76esima edizione del Festival di Sanremo, con una canzone Per sempre che dal giorno 1 è stata accompagnata...

Tutto quello che riguarda Dal Cartier di.

Temi più discussi: Sanremo 2026: i 3 orologi di lusso che hanno brillato ai polsi di artisti e conduttori; Cartier e il Mito ai Musei Capitolini, 152mila visitatori in tre mesi; Sanremo 2026, pagelle look della terza serata: Arisa sublime (10), Sal Da Vinci ingessato (6+), Luchè stordisce (4); Sanremo 2026: i look dei cantanti e degli ospiti della prima serata.

A sorpresa Sal da Vinci vince Sanremo con un Cartier che è Per SempreSal da Vinci ha vinto inaspettatamente la 76esima edizione del Festival di Sanremo, con una canzone Per sempre che dal giorno 1 è stata accompagnata da una narrazione anche visiva. Fin dalla prima ser ... gqitalia.it

Sal Dal Vinci, chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2026Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York nel 1969 da una famiglia di artisti napoletani. Figlio del celebre cantante Mario Da Vinci, cresce tra Stati Uniti e Napoli, ... tg.la7.it

Tramandati da generazioni e realizzati da Cartier, uniscono con i loro bagliori le parure di high society, regine e principesse inglesi. - facebook.com facebook