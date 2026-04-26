Inter un contropiede da completare Tre punti per ’vedere’ lo scudetto

L'Inter si trova in una posizione favorevole per avvicinarsi alla conquista dello scudetto, ma la festa rimane ancora da ufficializzare. La squadra ha l'opportunità di mettere a segno un risultato importante nel prossimo incontro, con un contropiede che potrebbe fare la differenza. La partita si presenta come un'occasione chiave per avvicinare la vetta della classifica, anche se la conquista definitiva del titolo dovrà ancora attendere.

La festa Scudetto è comunque rimandata. Può avvicinarla, l’ Inter, strappando la vittoria nella trasferta delle 18 a Torino, il giorno dopo lo scoppio del caso arbitrale (l’iscrizione di Rocchi e Gervasoni nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano) che scuote anche il mondo nerazzurro, sebbene in società non risulti ad oggi alcun dirigente raggiunto da avvisi. All’apoteosi tricolore mancano quattro punti, conquistati dai nerazzurri o persi dalle prime inseguitrici. Il Napoli ha fatto il suo con la Cremonese, il Milan proverà a fare lo stesso con la Juventus. L’Inter, da par suo, si affida alle proprie forze. Gli ostacoli sulla carta più alti nel mese di aprile, Roma e Como, sono alle spalle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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INTER A UN PASSO DALLO SCUDETTO

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