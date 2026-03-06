L’ex portiere dell’Inter, noto per aver mantenuto la porta inviolata nelle sfide di campionato contro il Milan, si è espresso in vista del prossimo derby, affermando che con una vittoria la squadra può avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto. Ha anche commentato le prestazioni di alcuni giocatori, in particolare citando Chivu e le sue mani. Le sue parole sono state raccolte in un’intervista rilasciata questa mattina.

Se a Gianluca Pagliuca dite la parola "derby" il primo pensiero va "allo stadio, San Siro. Quell’atmosfera. Ne ho giocati tanti di derby e mi ricordo sempre il gran calore di quei 90 minuti. È sentitissimo, anche se non è l’obiettivo primario della stagione per due società come Inter e Milan che puntano a scudetti e Coppe. Ma quello di domenica si delinea come un appuntamento davvero speciale. L’Inter ha una mano sullo scudetto". Il portierone bolognese in cinque anni in nerazzurro non ne ha perso nemmeno uno dei 10 giocati in campionato e pensa che tra due giorni si possa già assegnare il tricolore "al 90-95% se vince Chivu". E in caso contrario? "C’è il rischio che si possa riaprire la questione ma i nerazzurri resterebbero comunque favoriti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pagliuca verso il derby: "Inter, con 3 punti lo scudetto è tuo"

