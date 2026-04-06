Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Milan ha affermato che lo scudetto ormai è sfuggito, sottolineando che l’Inter è a nove punti di distanza e che il Napoli è in vantaggio. Durante l’intervista, Allegri ha commentato che la partita poteva essere decisa da un episodio e ha parlato delle dinamiche della sfida. La squadra rossonera si trova in una posizione difficile in classifica, con pochi margini di recupero.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli C’era la sensazione che questa partita si potesse decidere con un episodio. “È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta” Come hai scelto gli attaccanti stasera? “Innanzitutto hanno fatto una buona partita, poi in alcune situazioni bisognava fare gol. Poi il calcio è fatto di queste situazioni dove noi abbiamo peccato. Sapevamo che loro erano molto bravi in velocità”. Hai qualche rimpianto? “Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Lo scudetto oramai è andato. L’Inter è a 9 punti e c’è il Napoli avanti”

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Si parla di: Probabili formazioni Napoli Milan: le scelte di Conte e Allegri.

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