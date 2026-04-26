L'Inter e il Sassuolo continuano a essere protagonisti di recenti trattative di mercato, con due giocatori, Muharemovic e Koné, al centro delle attenzioni. Le operazioni tra le due squadre si sono intensificate nelle ultime settimane, mantenendo vivo l’interesse di entrambe le parti. Le trattative sembrano avanzare, mentre si attendono sviluppi ufficiali da parte dei club coinvolti.

Le tradizioni, nel calciomercato italiano, tendono a consolidarsi nel tempo e il legame strategico tra Inter e Sassuolo non fa eccezione. Dopo i passaggi di Frattesi, Sensi e Politano, l’asse tra Milano e l’Emilia torna a scaldarsi in vista della prossima sessione estiva. I nerazzurri, decisi a proseguire una politica di ringiovanimento e qualità, hanno messo nel mirino tre profili specifici che sembrano incarnare perfettamente le richieste tattiche di Mister Chivu. Il profilo che sta scatenando una vera e propria asta tra le grandi del nostro campionato è quello di Muharemovic. Il difensore centrale, reduce da una prestazione monumentale nella finale play-off mondiale che è costata cara all’Italia, ha impressionato per solidità e leadership.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, asse rovente: Muharemovic e Koné nel mirino

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