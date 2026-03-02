Carnevali a Radio Gr Parlamento | Sassuolo bottega cara ma con l’Inter i rapporti sono ottimi Muharemovic nel mirino di Chivu
L’amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato un’intervista a Radio Gr Parlamento, parlando della situazione economica del club e dei rapporti con l’Inter, definendoli ottimi. Ha inoltre aggiornato sui possibili movimenti di mercato, sottolineando che l’Inter mantiene l’interesse per Muharemovic, mentre il club emiliano ha comunque un budget elevato. Nei titoli si parla anche di un possibile interesse di Chivu per Muharemovic.
Leggi anche: Muharemovic Inter, Carnevali chiude la porta? Nel pre partita di Sassuolo Juventus su Dazn le sue parole: «Il suo valore dipende sempre da chi lo chiede. La cosa certa è questa»
Muharemovic Juve, l’ad Carnevali smentisce: «Non ci sono trattative in corso». Il punto della situazione attorno al difensore del Sassuolodi Redazione JuventusNews24Muharemovic Juve, Carnevali sulle voci di interesse delle big.
Il 7 marzo la sindaca Carnevali a Radio Alta, manda le tue domandeUna festa della donna speciale per Radio Alta: venerdì la sindaca di Bergamo Elena Carnevali sarà ospite di «Colazione con Radio Alta», programma radiofonico di Teo Mangione. Elena Carnevali sarà in ... ecodibergamo.it