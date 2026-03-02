Carnevali a Radio Gr Parlamento | Sassuolo bottega cara ma con l’Inter i rapporti sono ottimi Muharemovic nel mirino di Chivu

L’amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato un’intervista a Radio Gr Parlamento, parlando della situazione economica del club e dei rapporti con l’Inter, definendoli ottimi. Ha inoltre aggiornato sui possibili movimenti di mercato, sottolineando che l’Inter mantiene l’interesse per Muharemovic, mentre il club emiliano ha comunque un budget elevato. Nei titoli si parla anche di un possibile interesse di Chivu per Muharemovic.