L’attaccante dell’Inter sta attraversando un momento difficile con pochi gol e prestazioni deludenti, soprattutto in assenza di Lautaro. La squadra fatica a trovare soluzioni offensive efficaci e sembra dipendere molto dalla presenza del più esperto compagno di reparto. La situazione attuale solleva dubbi sul futuro della coppia Thuram-Lautaro e sul ruolo dell’attaccante francese nel sistema di gioco nerazzurro.

di Giuseppe Colicchia La nostra analisi sul momento degli attaccanti. Il momento negativo dell’ Inter coincide in modo evidente con l’assenza di Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano nerazzurro, fermo dal 18 febbraio per una lesione al soleo del polpaccio sinistro rimediata nella trasferta europea contro il BodøGlimt. Da allora la squadra di Cristian Chivu ha perso brillantezza, continuità e soprattutto peso offensivo, come dimostrano i recenti risultati negativi e il rallentamento nella corsa al titolo. Il rientro del numero 10 è vicino e l’obiettivo concreto resta la sfida del 5 aprile contro la Roma, alla ripresa del campionato dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram in crisi di gol e prestazioni, senza Lautaro l’Inter fatica: siamo al tramonto della ThuLa?

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