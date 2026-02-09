Sassuolo Inter Chivu si gode il primato | Siamo stati cinici e maturi Sui cambi di Lautaro e Thuram dico…

Christian Chivu si gode il primato dopo la vittoria contro il Sassuolo. L’ex difensore dell’Inter ha detto che la squadra è stata cinica e matura, e ha commentato anche i cambi di Lautaro e Thuram. Parla a Rai Radio Uno, soddisfatto per i tre punti e per la prestazione della squadra.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Chivu parla così a Rai Radio Uno dopo la vittoria contro la squadra di Grosso: le sue parole. Dopo la travolgente vittoria esterna per 5-0 contro il Sassuolo, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno per commentare lo stato di forma della sua Inter. Nonostante il punteggio finale sia pesantissimo, l’allenatore ha voluto sottolineare come la gara non sia stata una semplice passeggiata, lodando soprattutto la capacità dei suoi giocatori di soffrire e adattarsi alle difficoltà iniziali proposte dai neroverdi. Sassuolo Inter, maturità e gestione dei cambi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter, Chivu si gode il primato: «Siamo stati cinici e maturi. Sui cambi di Lautaro e Thuram dico…» Approfondimenti su Sassuolo Inter Parma-Inter 0-2, Chivu: “Oggi siamo stati maturi” L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Parma, con il risultato di 0-2. L’Inter non si ferma più e travolge 5-0 il Sassuolo. Segnano Lautaro e Thuram L’Inter non si ferma e batte 5-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Chivu: 'Vittorie nei big match? Non importa contro chi si vince...'; Sassuolo-Inter, Chivu: Il campionato è una maratona, competitivi fino a maggio; Inter, contro il Sassuolo Chivu ritrova i titolari: riecco Akanji e Zielinski; Sassuolo-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE. Inter, le parole di Chivu dopo la vittoria contro il SassuoloIn seguito alla strepitosa vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, Chivu si è lasciato andare a parole di grande soddisfazione. newsmondo.it Sassuolo-Inter, Chivu: Big match? Non importa con chi si vince, conta arrivare al dunqueDopo la vittoria sul Sassuolo l'allenatore dell'Inter parla a Sky: Risultato che testimonia la nostra crescita e maturità. Andiamo avanti con i piedi per terra e con umiltà, il campionato è una ... sport.sky.it Perché il gol dell'1-0 in #Sassuolo- #Inter andava annullato: la moviola x.com La polemica feroce del giornalista Enrico Varriale dopo Sassuolo-Inter 0-5 #fblifestyle facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.