Inter lo scudetto si gioca sul campo | ecco il piano matematico

Domenica 26 aprile, l’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita si è conclusa con questo risultato, influenzando la corsa allo scudetto. La sfida tra le due squadre si inserisce in un momento cruciale della stagione, con le sorti del campionato ancora da definire. Le squadre tornano in campo tra sette giorni, in attesa di ulteriori sviluppi nella classifica.

? Cosa sapere Inter pareggia 2-2 contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 26 aprile.. Il vantaggio di 10 punti permette il titolo matematico con i risultati di Milan e Napoli.. Il pareggio per 2-2 dell’Inter contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino questa domenica 26 aprile condiziona il calcolo matematico per il titolo, ma non preclude una festa immediata dei nerazzurri già la prossima settimana. In un match dominato inizialmente dai padroni di casa, i ragazzi guidati da Cristian Chivu hanno svanire il vantaggio grazie a due reti tardive. Marcus Thuram e Yann Bisseck avevano messo l’Inter sul binario della vittoria con un 2-0 che avrebbe richiesto solo un punto nelle ultime quattro partite per sigillare lo Scudetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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