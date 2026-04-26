Inter l’ira di Marotta | Incredulità e fastidio per le accuse

L’Inter ha espresso forte disappunto in risposta alle recenti accuse che stanno coinvolgendo il mondo arbitrale. La società nerazzurra ha dichiarato di essere incredula e infastidita dalle carte circolate, sottolineando di non voler tollerare atteggiamenti che possano ledere la propria immagine. La reazione è arrivata dopo che sono emerse notizie di indagini e accuse riguardanti alcuni episodi relativi alle decisioni arbitrali nelle ultime partite.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Vertici nerazzurri pronti alla battaglia legale: il coinvolgimento di Bastoni scatena la reazione di un club che chiede rispetto per i titoli vinti. L’Inter non ci sta e reagisce con fermezza al polverone mediatico e giudiziario che sta scuotendo il mondo arbitrale nelle ultime ore. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta starebbe manifestando un profondo stato di fastidio e amarezza, specialmente dopo che il nome di Alessandro Bastoni è stato nuovamente trascinato al centro delle polemiche.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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