A Napoli, una donna di 59 anni è indagata per aver sottoposto il proprio figlio disabile di 35 anni a insulti e ricatti economici. Secondo le accuse, il giovane, invalido al 100%, sarebbe stato vittima di continui insulti come “sei solo un fastidio”, oltre a umiliazioni ripetute all’interno della famiglia. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Un quadro di presunti maltrattamenti familiari è emerso a Napoli, dove una donna di 59 anni è indagata per aver sottoposto il figlio disabile, 35 anni e invalido al 100%, a continue umiliazioni e ricatti economici. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato agli investigatori un clima domestico segnato da offese e pressioni psicologiche. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe rivolto al figlio frasi particolarmente offensive, tra cui «non sei mio figlio, sei un fastidio », contribuendo a creare una situazione di forte sofferenza psicologica. La Procura di Napoli contesta alla 59enne i reati di maltrattamenti, estorsione aggravata e peculato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sei solo un fastidio”. Insulti e ricatti al figlio disabile, accuse atroci a una donna

Offende il figlio disabile: “Sei un fastidio e devi pagare”. Divieto di avvicinamento per una donna napoletanaIl Tribunale di Napoli ha disposto il divieto di avvicinamento al figlio disabile per una donna di 59 anni.

Offese al figlio disabile: ‘Sei un fastidio e devi pagare’. Interviene il giudiceTempo di lettura: 2 minuti“Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare” e offese anche più gravi, tali, scrive il...