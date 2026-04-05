Inter Çalhanoglu scuote l’ambiente | Basta delusioni ora serve lo Scudetto

Prima del match tra Inter e Roma, Hakan Çalhanoglu ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la necessità di vincere e di mettere fine alle delusioni passate. Il giocatore ha espresso la sua determinazione, chiedendo alla squadra di concentrarsi e di puntare allo Scudetto. Le sue parole sono state un richiamo alle responsabilità della formazione in vista di una partita considerata decisiva per il campionato.

Hakan Çalhanoglu suona la carica per lo Scudetto e richiama l’ Inter alle proprie responsabilità nel pre-partita del big match contro la Roma. Il regista turco, intervenuto a ridosso del calcio d’inizio di San Siro, ha tracciato la rotta per superare il trauma della mancata qualificazione mondiale dei compagni azzurri, ponendo il tricolore come unico antidoto alla delusione. «È necessario un cambio di marcia immediato; avvertiamo il fiato delle inseguitrici e non possiamo più permetterci passi falsi», ha dichiarato il numero 20 nerazzurro, sottolineando l’urgenza di ritrovare i tre punti dopo un digiuno che dura da tre turni. Il centrocampista ha rivelato il clima all’interno dello spogliatoio di Appiano Gentile, facendosi portavoce della solidarietà verso il blocco italiano travolto dal fallimento con la Nazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Çalhanoglu scuote l’ambiente: “Basta delusioni, ora serve lo Scudetto” Cruciani scuote l’Inter: «Ambiente depresso e vittimismo? Basta scuse. Se perde lo Scudetto non è per il fallo di mano di Pongracic…»di Redazione Inter News 24Cruciani, il conduttore analizza il momento dei nerazzurri tra vantaggi rassicuranti e l’ombra di una crisi d’identità... Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu(Adnkronos) – L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed...