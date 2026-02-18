Risultati Champions League LIVE | l’Inter bloccata sul pari a Bodo vince l’Atletico

L’Inter ha pareggiato contro il Bodo, una partita influenzata dal freddo e dal campo pesante in Norvegia. La squadra di Inzaghi ha faticato a trovare il ritmo e ha rischiato di perdere nel finale, ma il gol di Calhanoglu ha salvato il risultato. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha conquistato una vittoria importante contro il Porto, grazie a un gol di Griezmann nel secondo tempo. Le partite di questa giornata mostrano come condizioni esterne e strategie influenzino i risultati. La lotta europea continua a essere molto aperta.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Andata. Martedì 17 febbraio Galatasaray Juve 5-2 (15? Gabriel Sara, 16? Koopmeiners, 32? Koopmeiners, 49? Lang, 60? Sanchez, 75? Lang). Monaco Psg 2-3 (1? Balogun, 18? Balogun, 29? Doue, 41? Hakimi, 67? Doue). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: l’Inter bloccata sul pari a Bodo, vince l’Atletico Risultati Champions League LIVE: Inter in campo a BodoL’Inter ha giocato contro il Bodo in Champions League, a causa di un infortunio di un giocatore chiave. Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. In campo anche l’Inter a BodoL’Inter ha iniziato i playoff di Champions League battendo il Bodo con un gol decisivo al 78’. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Women’s Champions League – Risultati play off. Juventus ripresa nel finale. Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt. ilsussidiario.net Risultati Champions League/ Pari a Monaco, Atalanta in svantaggio! Diretta gol live score (17 febbraio 2026)Risultati Champions League oggi martedì 17 febbraio 2026, diretta gol live score dell’andata dei playoff con Atalanta e Juventus in campo. ilsussidiario.net Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 facebook Atalanta ai playoff di Champions: premi UEFA quasi a 60 milioni di euro. Dai risultati alla classifica: ecco quanto hanno incassato finora i nerazzurri x.com