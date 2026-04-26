Inter allibita per il caso Rocchi Gazzetta | per club è teoria astrusa! Gare contestate furono cocenti sconfitte
L'Inter si mostra sorpresa per le decisioni legate al caso Rocchi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. La società ritiene le accuse difficili da comprendere e definisce la teoria alla base delle contestazioni come astrusa. Le partite coinvolte in queste controversie sono state caratterizzate da sconfitte pesanti, anche se nessun tesserato è stato coinvolto in indagini ufficiali. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di recenti contestazioni sportive.
Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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