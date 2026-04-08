FIERIDA 2026 a Termoli focus su intelligenza artificiale e apprendimento degli adulti Nota MIM

Dal 13 al 15 aprile 2026 si svolgerà a Termoli l’undicesima edizione di FIERIDA, evento nazionale dedicato all’educazione degli adulti. La manifestazione, promossa dalla rete dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, avrà come focus principale l’intelligenza artificiale e l’apprendimento degli adulti. La nota del Ministero dell’Istruzione ricorda l’importanza di queste tematiche nel panorama formativo attuale.

Si terrà dal 13 al 15 aprile 2026 a Termoli l’undicesima edizione di FIERIDA, la manifestazione nazionale dedicata all’istruzione degli adulti promossa dalla RIDAP, la rete dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. L’iniziativa è segnalata anche da una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ne evidenzia il rilievo nel panorama educativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricoloIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del...

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La circolazione ferroviaria resta bloccata tra Vasto e Termoli. Interrotta anche la Statale 16: percorsi alternativi e bus sostitutivi - facebook.com facebook

La storica frana in #Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l'autostrada #A14 tra Vasto Sud e Termoli e la linea ferroviaria - #maltempo x.com