Vogliamo rispettare la legge italiana e promuovere il rispetto e l' integrazione così nasce la Nigeria Association in provincia di Salerno

Si rafforza e intende estendere il suo raggio d'azione anche a Salerno città, la “Nigeria Association”, già attiva a Sud della nostra provincia e, in particolare, nella Piana del Sele. Obiettivo dell'associazione composta da cittadini nigeriani residenti nel salernitano, quello di promuovere l'integrazione tra i soci e i cittadini del nostro territorio, attraverso iniziative sociali e, in particolare, finalizzate al rispetto e alla tutela dell'ambiente. “Noi viviamo nella provincia di Salerno da anni: lavoriamo, abbiamo figli e intendiamo rispettare le leggi italiane - spiegano Kelvin ed Elvis - Spesso ci troviamo di fronte a persone che temono i nigeriani, che non ci concedono di affittare delle abitazioni, pur avendo tutti i requisiti economici per farlo: vorremmo collaborare con enti e associazioni del territorio per dimostrare che insieme possiamo convivere tutti nella pace e nel rispetto comune, crescendo e conoscendoci a fondo per una società più inclusiva e giusta”, hanno sottolineato i due giovani associati.🔗 Leggi su Salernotoday.it

