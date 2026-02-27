Tre banditi scatenano il caos nel supermercato a Ivrea | picchiano la guardia e spruzzano spray urticante tra dipendenti e clienti
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio 2026, tre uomini armati sono entrati nel supermercato Lidl di via Sant'Ulderico a Ivrea. Hanno aggredito una guardia e hanno spruzzato spray urticante tra dipendenti e clienti, provocando confusione e panico all’interno del negozio. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel supermercato in quel momento.
Caos nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio 2026 nel supermercato Lidl di via Sant'Ulderico a Ivrea. A scatenarlo è stata una banda composta da tre ladri, verosimilmente nordafricani, che hanno rubato alcuni prodotti, riempiendo uno zaino, per poi superare le casse senza pagarli.Quando è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
