Tre banditi scatenano il caos nel supermercato a Ivrea | picchiano la guardia e spruzzano spray urticante tra dipendenti e clienti

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio 2026, tre uomini armati sono entrati nel supermercato Lidl di via Sant'Ulderico a Ivrea. Hanno aggredito una guardia e hanno spruzzato spray urticante tra dipendenti e clienti, provocando confusione e panico all’interno del negozio. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel supermercato in quel momento.